Économies d'énergie : thermostats, vélo, pollution lumineuse... Les nouvelles mesures prises par le gouvernement

La politique du col roulé a porté ses fruits. Les appels à la sobriété répétés l'hiver dernier par l'exécutif, conjugués évidemment à la hausse des prix, ont poussé les Français à économiser 12% du gaz et de l'électricité. Un calcul qui tient évidemment compte de la météo anormalement douce. Et pour continuer dans cette voie, l'exécutif annonce ce jeudi 12 octobre de nouvelles mesures pour nous aider à faire encore plus d'économies.

Cela passe par une aide à l'installation de thermostats programmables qui vous permet, quand vous n'êtes pas là, ou la nuit, de baisser le chauffage. Ça permet de faire 15% d'économies. Le raccorder à votre chaudière peut coûter entre 300 et 600 euros, l'État va donc prendre en charge jusqu'à 80% du coût. Peu importe vos revenus, les fournisseurs d'énergie vont vous contacter et les magasins d'électroménager vont faire des campagnes de promotion.

Autre coup de pouce, si vous allez travailler avec un vélo que vous louez à une société privée, votre employeur pourra prendre en charge la totalité ou une partie de la dépense. Et puis, l'avantage fiscal accordé aux entreprises qui proposent des flottes de vélos de fonction à leurs salariés, va être prolongé pendant quatre ans. Le ton se durcit également contre la pollution lumineuse, les commerces et les entreprises vont devoir éclairer selon leur activité : allumer 1h maximum avant l'arrivée du premier salarié et éteindre 1h maximum après le départ du dernier. 1.500 € d'amende à la clé et c'est la police qui devra dresser les PV et non la justice comme aujourd'hui, ce sera donc beaucoup plus rapide.