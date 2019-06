Drogues : les jeunes y ont-ils accès facilement ?

publié le 12/06/2019 à 07:00

A l'âge de 16 ans, les Français sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe. 69% des jeunes estiment qu'il est aisé de s'en procurer. Près de la moitié considèrent que

la cocaïne, l’ecstasy, la MDMA ou le GHB sont également simples d'obtention...



De nos jours, les jeunes ont-ils facilement accès aux drogues ? Sont-ils soumis à plus de sollicitations que nous à leur âge ? Assiste-t-on à l’‘uberisation’ des produits illicites ?

Invités

- William Lowenstein, addictologue et Président de SOS addictions, auteur de Tous addicts, et après ? co-écrit avec le Dr Laurent Karila (Editions Flammarion)





- Erwan Deveze, conférencier en neurosciences, Dirigeant Fondateur de Neuroperformance Consulting, auteur de Toxic co-écrit avec Bernard Kouchner (Editions Odile Jacob) et 24h dans le cerveau de votre enfant (Editions Larousse)

