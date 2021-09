Drague : les clichés ont la vie dure

Les codes en termes de drague évoluent au fil des années. Pourtant, certaines idées restent bien ancrées. Notamment concernant le fameux "premier pas". Selon une étude Ifop réalisé pour Love Advisor, neuf femmes sur dix préfèrent que celui-ci soit à l'initiative des hommes.

C'est auprès d'un échantillon de 1 001 femmes âgées de 18 ans et plus et résidant en France métropolitaine, que cette étude a été réalisée. Elle montre alors que les françaises s'affranchissent petit à petit des idées reçues. Désormais, 77% d'entre elles trouvent normal qu'une femme soit à l'initiative d'un rendez-vous. Soit 7% de plus qu'en 1994.

"Cette évolution ne doit toutefois pas masquer les disparités qui émaillent l’opinion féminine. On constate ainsi un écart générationnel et social. Les trentenaires adhèrent davantage à la prise d’initiative féminine (84%) que leurs aînées ou que les plus jeunes, généralement plus timides car moins expérimentées (72%)", nuancent les auteurs de ce rapport.

La peur de passer pour une "fille facile"

Il existe diverses raisons pour lesquelles les femmes n'ont jamais dragué ou osé aborder un hommes en première. À 49% c'est en raison du manque de confiance en soi et de la timidité. La peur d'être rejetée est également très présente avec 42%. Enfin à 35%, il s'agit de la peur de passer pour une "fille facile".

Pour Louise Jussian, de l’Ifop, "Cette étude nous révèle en effet que les normes de séduction sexistes sont encore ancrées dans l’imaginaire, y compris féminin. La "séduction à la française" incarnée dans les règles de galanterie semble encore occuper une grande place dans les représentations associées à la séduction, notamment dans les rapports hétérosexuels" affirme t-elle selon nos confrères de Huffington Post.