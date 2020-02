publié le 13/02/2020 à 12:45

Ventre plat, réduction des gaz intestinaux, prévention du diabète de type 2, effet anti-âge: dans son nouveau livre, On n'est jamais mieux soigné que par soi-même (Plon), le Dr Frédéric Saldmann est intarissable sur les bénéfices du jeûne. Mais attention: le jeûne... "séquentiel" ! Pas question de ne rien ingurgiter plusieurs jours d'affilés. A Stéphane Bern qui s'interroge sur les modalités de cette privation temporaire, le médecin explique: "C'est très technique (...) On essaie de ne pas s'alimenter pendant 14h, voire 16h." Autrement dit: on saute un des trois repas de la journée, mais on n'arrête surtout pas de s'hydrater.

Des conseils comme celui-ci, le nouvel ouvrage du célèbre docteur en contient des dizaines. Après les succès de Vital ! et Prenez votre santé en main, le cardiologue et nutritionniste se propose de faire de nous nos "propres médecins". Grâce a plein de gestes simples, à une meilleure écoute de notre corps, on pourrait selon lui s'éviter bien des maux... Invité d'RTL ce jeudi, Frédéric Saldmann nous explique ainsi pourquoi on devrait nettoyer régulièrement nos cardes de crédit, comment un bon brossage de dents régulier assure de belles érections et même: les bienfaits d'une cuisine bien rangée pour combattre l'obésité ! Le docteur accepte même de répondre à six questions laissées sur le répondeur de l'émission par des auditeurs.

On n'est jamais mieux soigné que par soi-même Crédit : Plon

