publié le 28/02/2019 à 13:45

Dominique Périer manie les chiffres depuis plus de trente ans. Aujourd'hui, il est associé chez AFIGEC, à Levallois-Perret, qui compte cinq cabinets en Normandie, et une activité internationale, avec plus de 4.000 clients.



Sa mission: accompagner et conseiller les entreprises dans leur développement. Ce qui lui plaît beaucoup dans son métier, c'est la diversité. " On n'a pas un seul client, un seul métier, on travaille avec des boulangers, des cafés-restaurants, des consultants informatiques, des SS2i" précise-t-il.

Par exemple, il a accompagné un boucher, "une petite boucherie il y a quelques années, qui est en plein essor aujourd'hui, avec l'ouverture d'une sixième boutique", raconte-t-il . Et ce qui passionne Dominique, "c'est justement de l'accompagner dans sa réflexion, et de l'aider à voir si tel emplacement va fonctionner ou pas, comment il doit s'organiser, comment il doit restructurer ses services administratifs , est-ce qu'il faut qu'il doit recruter un DRH?".

Dominique bouge beaucoup. C'est un métier de contact, il va sur le terrain. En ce moment, il se rend chez ses clients pour leur expliquer les changements engendrés par le prélèvement à la source. Il fait preuve de pédagogie, "il y a des révolutions tous les deux ou trois ans, et là, pour le coup, l'expert-comptable a une vrai rôle de conseil et d'accompagnement" s'amuse-t-il à raconter.

Dominique Périer est aussi le Président du Comité Technologique du Conseil de l'Ordre des experts-comptables. Son métier évolue avec le digital, mais il veut mettre la relation-client au centre du métier. Et il veut combattre les idées reçues, pour exercer ce métier, "il ne faut pas être introverti, pour épauler les clients, et il y a du travail" .C'est une filière qui recrute. Aujourd'hui, le cabinet Afigec compte déjà près de 220 salariés.