Disneyland : pourquoi les salariés sont-ils en grève ?

La CGT et l’UNSA ont appelé à la grève et réclament une revalorisation des revenus des salariés et la fin des horaires adaptés.

Quatrième jour de grève à Disneyland Paris. Derrière la féérie, les salariés réclament notamment une meilleure rémunération pour faire face à l'inflation. Fabien, syndiqué CGT, travaille à l'entrée du parc : "Pour nous, c'est moins magique. Il y a un problème de pouvoir d'achat, de conditions de travail et de planification."

Précisément, les salariés veulent une augmentation du salaire mensuel de 200 euros nets, les dimanches payés double, la revalorisation des indemnités kilométriques et de prime d'ancienneté ainsi que l'arrêt des horaires adaptés. "La mobilisation ne faiblit pas. Plus la direction reste silencieuse, plus le mécontentement gronde et plus le nombre de salariés se joignant au mouvement grimpe", explique l'homme. "On a eu un très, très grand soutien de la clientèle."

L'ensemble des clients seront dédommagés, précise la direction.

