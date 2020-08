et AFP

publié le 03/08/2020 à 13:27

Après sa chaîne Youtube le 30 juin dernier, les pages Facebook et Instagram de Dieudonné ont à leur tour été supprimées ce lundi 3 août.

"En conformité avec notre politique sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné M'Bala M'Bala de Facebook et d'Instagram. Bannir une personne de manière permanente de nos services est une décision que nous pesons toujours avec attention, mais les individus et organisations qui attaquent les autres sur la base de ce qu'ils sont n'ont pas leur place sur Facebook ou sur Instagram", a expliqué un porte-parole du géant du numérique.

Contacté par RTL, le délégué général de la LICRA Stéphane Nivet voit dans la fermeture de la page Facebook de Dieudonné "la disparition du plus gros cluster antisémite" des réseaux sociaux. "Cette nouvelle arrive à un moment où on a le sentiment qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics et des hébergeurs de la très grande nocivité des propos diffusés par Dieudonné depuis des années sur les réseaux. La fermeture de son activité sur Facebook marque le recul d'un spot antisémite qui a fait des dégâts considérables, notamment parmi les jeunes", se réjouit-il.

De son côté, Dieudonné n'a pas répondu à nos sollicitations pour le moment. Sur Facebook et Instagram, l'humoriste bénéficiait du soutien cumulé de plus d'1,3 million de followers. Il ne dispose désormais plus que de sa page Twitter, qui compte près de 150 000 followers.