Les actualités de 7h - Zoo de Beauval : le panda Yuan Meng fête son anniversaire

publié le 04/08/2018 à 09:00

Un anniversaire des plus attendus. Yuan Meng, le premier bébé panda né sur le sol français, souffle sa première bougie au zoo de Beauval. Il sortira de son enclos à 9h00 pour découvrir son gâteau d'anniversaire : un gros glaçon incrusté de morceaux de pommes, de carottes et de bambou.



L'occasion de fêter l'excellente santé de Yuan Meng, qui pèse déjà 30 kilos. "C'est un bébé qui a poussé complètement normalement. Il est passé de 140 grammes à 30 kilos aujourd'hui. Sa maman s'occupe très bien de lui. On a dû l'accompagner, comme c'est souvent le cas pour une maman qui a son premier bébé. Elle a globalement été une bonne mère, même si elle était un peu maladroite", raconte Baptiste Mulot, vétérinaire au zoo de Beauval.

Et d'ajouter : "Il joue, il court, il galope, il saute (...). Quand il est tout seul, ce qu'il adore le plus c'est de dormir en haut dans les branches. De temps en temps, il se réveille et fait le cochon pendu." Yuan Meng restera en France jusqu'à ce qu'il soit sevré, avant de rejoindre la Chine.

À écouter également dans ce journal

Départs en vacances - Dans le sens des départs, Bison Futé a classé la journée du samedi 4 août en noir, ce qui correspond au niveau maximal en termes de circulation bouchons. Un pic de trafic est notamment attendu entre 16h et 18h sur l'A7.



Bagarre à Orly - Les rappeurs Booba et Kaaris, jugés vendredi 3 août en comparution immédiate, ont été placés en détention provisoire jusqu'au procès du 6 septembre. Ils risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende.



Canicule - Météo France a placé 67 départements en vigilance orange canicule. Les températures vont flirter avec les 40 degrés dans le Sud, particulièrement dans le Gard ou l'Hérault.



Politique - Emmanuel Macron est arrivé vendredi 3 août au Fort de Brégançon, où il passera ses vacances. Hier soir, il a reçu la Première ministre britannique, Theresa May, pour évoquer les difficiles négociations sur le Brexit.



Natation - Les athlètes français ont remporté plusieurs médailles vendredi 3 août aux championnats d'Europe de Glasgow. L'équipe féminine s'est notamment imposée au relais 4 fois 100 mètres, face aux Néerlandaises.