Le show pyrotechnique du 14 juillet à la tour Eiffel, éblouissant de précision et de virtuosité nous offre chaque année toujours plus d'émotions. Crédits : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP | Date :

publié le 15/07/2019 à 01:36

C'était le point d'orgue des festivités nationales. Ce 14 juillet, à partir de 23 heures, la tour Eiffel a été a revêtu ses habits de lumière pour être le décor d'un sublime feu d'artifice. Après l'amour en 2018, place à la Fête de la Fédération, qui était cette année le thème du traditionnel feu d'artifice tiré à Paris pour la fête nationale.

La Fête de la Fédération est l'événement célébré le 14 juillet 1790, pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, sur le Champ-de-Mars à Paris. À l'époque, l'idée était de marquer le retour à l'unité nationale. À ce moment-là de l'histoire, cette commémoration organisée sur le Champ-de-Mars du 14 Juillet devait célébrer l’unité de tous les Français. "Un thème assez politique qui se raccroche aux valeurs que la maire défend, qui sont la solidarité et la diversité", a expliqué Stéphane Chave, responsable du département événements à la mairie de Paris, au Parisien.

"The greatest show" en apothéose

Le spectacle a duré près de 31 minutes et les musiques se sont enchaînées avec par exemple le titre Ensemble de Jean-Jacques Goldman, signe d'unité, avant de finir en apothéose avec la chanson The greatest show extraite du film The Greatest showman. Et du spectacle, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y en a eu puisque le magique show pyrotechnique avait été précédé par le concert de Paris à 21h15, donné par l'Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Le feu d’artifice est l'oeuvre de la société Ruggieri, sous la direction artistique de l'artificier bordelais David Proteau.