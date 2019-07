14 juillet : premier feu d'artifice à Nice depuis l'attentat meurtrier de 2016

publié le 14/07/2019 à 02:20

La ville de Nice a organisé ce samedi 13 juillet au soir le premier feu d'artifice tiré pour la fête nationale depuis l'attentat meurtrier du 14 juillet 2016. Ce feu d'artifice a été tiré à 22h00 depuis une barge située en face du quai des États-Unis, dans le prolongement de la promenade des Anglais. Il a été décidé de le tirer le 13 juillet, et non le 14, à la demande des associations représentant les familles de victimes.



Un feu d'artifice avait déjà été proposé l'an dernier, mais le 15 août, depuis ce même emplacement, ainsi qu'un autre le mois précédent mais à proximité du port. Le thème retenu cette année pour le feu d'artifice est celui de la "renaissance" et du "retour à la vie", a précisé la ville de Nice, et il sera accompagné "d'une musique porteuse d'espoir".

Un hommage aux victimes est prévu le 14 juillet lui-même, avec une cérémonie cultuelle le matin à la villa Masséna et un concert de l'Orchestre philharmonique de Nice au jardin Albert-1er le soir. un concert à l'issue duquel, à 22h34 précises, heure de l'attentat de 2016, 86 faisceaux lumineux seront projetés dans le ciel depuis le front de mer.

Le 14 juillet 2016, l'attentat commis sur la promenade des Anglais, à l'issue du feu d'artifice, par le Tunisien Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, et revendiqué par l'organisation État islamique, avait fait, selon un bilan communiqué par le Fonds de garantie qui indemnise les victimes, 86 tués, 206 blessés et 1.360 personnes traumatisées.