Devons-nous nous préparer à vivre avec les robots ?

De nombreux métiers sont menacés à cause de la digitalisation et la robotisation (secteur du médical, des ressources humaines, de la banque, de la vente...) ! Certains robots peuvent également se substituer à certaines interactions humaines (relations sexuelles, soutien émotionnel de malades comme le robot Phoque PARO...). Notre cohabitation à venir avec ces machines est aussi fascinante qu’effrayante... Vont-elles finir par nous évincer professionnellement ? Les films d’anticipation exagèrent-ils, ont-ils vu juste ou sont-ils en deçà de ce qui nous attend ?

- Luc Julia, co-créateur de Siri, l'assistant vocal d'Apple, pionnier de la réalité augmentée et l'un des plus grands scientifiques mondiaux de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui vice-président innovation de Samsung Monde, auteur de L'intelligence artificielle n'existe pas (Editions First)

- Olivier Levard, journaliste et auteur de Nous sommes tous des robots (Editions Michalon)

