publié le 30/09/2016 à 22:26

Pour la première fois en France, un homme était jugé pour incitation au terrorisme via l’application de messagerie cryptée Telegram. Le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à quatre ans de prison, dont deux ans ferme, ce vendredi 30 septembre. Le prévenu avait incité un correspondant à commettre un attentat.



Son avocat, Me Martin Méchin, a estimé que cette peine "d'une sévérité qui se veut exemplaire" est "inadaptée". Son client ne présente "aucune dangerosité", a-t-il assuré. L’homme de 29 ans, prénommé Youssef, s’est défendu en expliquant qu'en réalité il plaisantait et se moquait de ses correspondants radicalisés en se faisant passer pour l'un des leurs.

D’après la retranscription des messages échangés entre le prévenu et ses correspondants, il a incité un jeune homme à se rendre en Syrie. "Si tu passes à l'action demain, tu seras des nôtres", écrivait-il notamment. Il lui demandait également de vendre une bombe nucléaire. L’un des correspondants, qui souffre de problèmes psychologiques, a également été arrêté, mais n’a pas été poursuivi.

Pour son avocat, un tel jeu, "c'est bête, c'est méchant, c'est dangereux", "il avait trouvé ses cons et il a joué", a-t-il plaidé, décrivant son client comme "un grand gamin immature". Le prévenu, qui faisait l’objet d’une fiche S, ne fréquente pas de musulmans radicaux et ne va pas à la mosquée.