publié le 13/08/2018 à 08:48

En ce 4 septembre 2035, le cortège s'étire sur quatre kilomètres : de l'université Tolbiac-Nouvelle à la Sorbonne, rue Michelet, en passant par la rue Dunois et le boulevard du Port-Royal. Quelque 400.000 profs en colère défilent ce jour-là pour la manif "anti-TeachAdvisor".



La mobilisation est impressionnante. On compte près de 800.000 enseignants en France en 2035. Près d'un sur deux est descendu dans la rue avec des maires et quelques associations de parents d'élèves très minoritaires. On peut lire des slogans comme "Gouvernement mal avisé !", "Zéro pointé" ou "Nous ne sommes pas des cancres mais des professionnels".

"L'application TeachAdvisor est mise en place pour cette rentrée 2035", explique Marie Guerrier, la spécialiste éducation de RTL. "Les élèves et les parents la téléchargent. Ensuite, ils peuvent évaluer les enseignants autant qu'ils veulent au fil de l'année", poursuit-elle.

Défenseurs vs détracteurs

Résultat : "Les professeurs qui ont de bons résultats peuvent espérer une augmentation de salaire ; ceux qui ont une mauvaise appréciation plusieurs années de suite peuvent être amenés à quitter l'enseignement".



Les défenseurs de TeachAdvisor estiment que ça permet de challenger les enseignants au fil de leur carrière et que cela peut aussi sortir les très mauvais profs. Les détracteurs dénoncent, eux, un système infantilisant, un peu hypocrite et qui récompense les plus démagogues.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.