Déconfinement : déménagements en forte hausse depuis le 11 mai

publié le 18/05/2020

Comme de nombreuses activités freinées par un confinement de deux mois, les déménagements sont en très forte augmentation depuis le début de la semaine. Avec la possibilité de se déplacer plus facilement, et même au-delà de 100km avec une attestation, la situation est devenue plus simple pour les particuliers qui changent de logement.

Dans une entreprise des Bouches-du-Rhône, qui loue des fourgons et des camionnettes, le week-end a été chargé et le téléphone de Vanessa n'a pas arrêté de sonner. "C'était une semaine galère", reconnait la jeune femme.

La galère, ceux qui devaient déménager pendant le confinement l'ont aussi vécu. "Je devais déménager le week-end qui a suivi le confinement, explique Richard. Mais les amis qui devaient m'aider risquaient l'amende, alors on a repoussé la date". Résultat : il a payé deux "mois de loyer pour rien"

"C'était un vrai bordel"

Mais quelques difficultés persistent depuis le début du déconfinement, notamment pour les déménagements à plus de 100km.

Partis du Gers, Ghislain a déménagé à Marseille ce week-end. "C'était un vrai bordel, souffle l'homme. Mais on s'est arrangés". Muni d'une dérogation, il avait préparé son ancien bail et les papiers d'assurance de son nouveau logement en cas de contrôle. "Mais je n'ai croisé aucun barrage de police sur la route", ajoute-t-il.

Autre difficulté majeure : il est difficile, voire impossible de faire respecter les gestes barrière pendant un déménagement.