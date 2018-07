et Loïc Farge

publié le 31/05/2016 à 11:59

"Tout le monde fait grève", constate Pascal Praud. "François Hollande fait grève depuis quatre ans", lance-t-il. "La défense de l'équipe de France fait grève... quoique la CGT réussisse mieux ses blocages qu'Adil Rami", moque-t-il. "Au piquet Rami ! De grève, cela s'entend", s'amuse le journaliste.



"Le soleil fait grève : il refuse les trois-huit quand vient l'été", note-t-il encore. "Grève générale ! Le cerveau d'Éric Cantona, le coiffeur d'Alain Juppé, la main de ma sœur. Donc moi aussi je commence cette chronique sans être certain d'aller jusqu'au bout", tonne Pascal Praud. "À moins que je déclare la grève du zèle et que je garde le micro plus longtemps", menace-t-il.

"Les trains, les avions, les taxis, l'essence : rien ne bouge... alors que c'est une journée d'action, qu'ils disent. Je ne comprends pas", clame le journaliste. "Mais il faut savoir terminer une grève, a dit un secrétaire général du Parti communiste. Donc brisons-la sans préavis", poursuit-il. "Dans grève il y a rêve, il y a cauchemar surtout", conclut-il.