Covid-19 : un nouveau variant découvert dans une école bretonne

Alors que le nombre de cas liés à l'épidémie de la Covid-19 repart à la hausse en France, un nouveau variant a été découvert dans une école de la commune Bannalec, dans le Finistère. Comme le rapporte Le Télégramme, les premières contaminations remontent au vendredi 15 octobre.

18 enfants et six adultes ont été infectés. Deux des 12 classes de l'établissement scolaire ont dans un premier temps été fermées. Il en reste cinq aujourd'hui. L'analyse des tests a révélé la présence d'une souche "anormale" et "très particulière", souligne le quotidien, qui précise que cette souche a déjà été repérée au Royaume-Uni, en Suisse, en Écosse, en Italie mais aussi en Afrique.

Alors que les autorités sanitaires ont mis du temps à identifier ce nouveau variant, la situation est actuellement maîtrisée, a affirmé l'ARS Bretagne, qui poursuit néanmoins la surveillance.