Couple : retrouver son amour de jeunesse

Le fils de Marie souffre d’une forte dépression. Suite à l’état de leur garçon, le mari de Marie a eu des liaisons avec d’autres femmes. Marie n’arrive pas à lui pardonner et souffre de la situation.

Michel nous explique qu’il n’ait plus avec son ex depuis 25 ans. Mais depuis, il n’arrive pas à l’oublier, il est toujours aussi amoureux d’elle. Michel n’ose pas lui dire par peur de sa réaction.

Dominique est marié depuis de nombreuse année. Il y a quelques temps elle a retrouvé son amis d’enfance et elle est tombé amoureuse de lui. Depuis, ils vivent une relation extra conjugale. Dominique aimerait qu’il quitte sa femme.





Martial est en couple depuis 1 an, il est en déplacement toute la semaine et voit sa copine que les week-ends. Depuis quelque temps, Martial a des doutes et n’arrive pas à faire confiance à sa compagne, elle cache son téléphone et le met en silencieux.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

