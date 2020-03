Couple : peut-on aimer l’autre et lui être infidèle ?

publié le 04/03/2020 à 05:55

« Je promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t’aimer tous les jours de ma vie », voilà tout ce que l'on se promet lors de l'échange des consentements. Des mots et des promesses qui semblent entrer en totale contradiction avec l'infidélité, qui apparaît donc comme une grande trahison. Mais se jurer fidélité a-t-il encore du sens de nos jours ? Peut-on aimer l’autre et lui être pourtant infidèle ?

Invité.e.s

- Marie-Claude Treglia, journaliste



- Joseph Agostini, psychologue clinicien