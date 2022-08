Couple : La crise de la soixantaine chez les hommes

La compagne de Philippe n'a plus les mêmes sentiments pour lui

Camille souffre de crises de panique depuis un an

Denise souhaite parler de la crise de la soixantaine après avoir entendu Noredine. Il y a quelques années, son mari a décidé de la quitter. Peu de temps avant l'anniversaire de ses 60 ans, il est devenu plus distant et moins attentionné. Il a aujourd'hui refait sa vie avec la meilleure amie de Denise.

Ben a vécu une enfance difficile. il a perdu sa mère lorsqu'il n'avait que 8 ans. Il a été placé en foyer car son père est tétraplégique. Aujourd'hui, à 30 ans, il s'occupe toujours beaucoup de son paternel. Mais son histoire difficile a fait plonger le jeune homme dans la dépression puis l'alcool. Ben tente tant bien que mal de se défaire de son addiction.

Philippe est en couple depuis 2 ans. Tout s'est passé très vite. Le mois qui a suivi leur rencontre, sa compagne s'est installée chez lui. Puis ils ont acheté une maison ensemble il y a environ 1 an. Mais depuis plusieurs mois, Philippe constate que sa compagne est plus distante. Elle lui aurait même avoué ne plus avoir les mêmes sentiments qu'au début de leur relation.

Depuis l'année dernière, Camille se retrouve en "errance médicale". Elle a, du jour au lendemain, été en proie à des vertiges et attaques de panique incessantes. Après avoir réalisé tous les examens médicaux possibles, on lui a diagnostiqué une forte anxiété. Mais quel est l'élément déclencheur de cet état ? Comment Camille peut-elle s'en débarrasser ?

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Fabienne Kraemer recueille les confidences des auditeurs de RTL.

