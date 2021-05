Couple : La dépression suite à une rupture amoureuse

publié le 06/05/2021 à 01:47

Olivier a connu sa femme à l'âge de 17 ans. En janvier, après 22 ans de vie commune, la femme d'Olivier a décidé de rompre. Elle n'avait plus de sentiment amoureux pour lui et ressentait le besoin de s'accomplir seule. Olivier souffre énormément de cette séparation qui lui a fait perdre tout repère.

Michel est en couple avec sa compagne depuis 30 ans. Il y a toujours eu des conflits entre eux mais cela ne posait pas de problème. Il y a un an, on a diagnostiqué un cancer de la prostate à Michel, qui depuis recherche un peu plus de tendresse. Mais sa compagne n'a jamais été démonstrative. Michel se pose la question de l'avenir de leur relation.

Stéphane s'inquiète pour sa femme. Il constate qu'elle a d'importants problèmes de confiance qui lui provoque un stress chronique qui l'empêche de travailler. Stéphane a bien vu que sa femme subissait de la dévalorisation et des remarques blessantes. Il sent que cette relation est toxique pour sa femme.

Dimitri a vécu une rupture il y a 7 mois après 9 ans de relation. Après avoir été au plus bas, il remonte la pente. Il a même profité de cet évènement pour penser à lui et créer son entreprise.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

