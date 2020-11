Couple, famille…: savoir accepter la séparation

publié le 20/11/2020 à 03:03

Françoise était en couple avec son mari de ses 19 ans à ses 60 ans. Il y a 10 ans, ce dernier l'a quittée pour une amie très proche qui avait divorcé quelques années avant. Aujourd'hui, il est toujours avec cette femme et Françoise n'arrive pas à apaiser sa tristesse

Marie-Claire ne voit plus sa fille unique depuis 1 an. Elle a constaté une certaine distance avec toute la famille depuis quelques temps. Marie-Claire pense que c'est son gendre qui accapare sa fille et ne veut la garder que pour lui.

Michel est en couple depuis 30 ans. Il sent que la relation en est à son crépuscule. Il trouve beaucoup de défauts à sa compagne qui le vole et ne lui exprime aucune marque d'attention. Aujourd'hui, on lui a détecté un cancer de la prostate. Michel voit bien que sa compagne est encore plus distante.

Lydia a rencontré un homme de 12 ans de moins qu'elle, il y a 5 ans. Ils ont eu un garçon 8 mois plus tard. Alors qu'ils souhaitaient tous les deux cet enfant, le compagnon de Lydia n'a pas été présent lors de l'accouchement. Puis il l'a laissée élever leur petit toute seule. Depuis il revient de temps en temps et s'enfuit aussi vite. Mais Lydia continue d'être attachée à lui malgré le mal que cela lui fait.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook