Couple : accepteriez-vous de confier votre smartphone à votre conjoint ?

"Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar." Tel est le point de départ du film "Le Jeu", de Fred Cavayé avec notamment Bérénice Béjo et Stéphane de Groodt. Le smartphone est aujourd'hui l'objet le plus intime qui soit. Est-il un ennemi du couple ? Avons-nous tous quelque chose à taire ?

- Marie-France & Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psycho-praticiens d'inspiration jungienne, spécialistes reconnus de l'enfant intérieur

- Rémy Oudghiri, sociologue, directeur de l’institut Sociovision, spécialiste des modes de vie et de consommation

