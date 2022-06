Côtes-d'Armor : le record du monde de la plus grande chenille humaine battu

Saint-Brieuc : le record du monde de la plus grande chenille humaine battu

Le 26 mai dernier, le club de foot de la commune de Saint-Germain en Cogles, en Ille-et-Vilaine, réalisait le record du monde de la plus longue galette saucisse, qui s’étendait sur 72 mètres. Et visiblement, nos amis bretons ne manquent pas d’imagination, puisque ce dimanche 5 juin 2022, une chaîne humaine géante a déambulé dans le centre-ville de Saint-Brieuc, pour battre le record du monde de "la plus longue chenille humaine".

Ce défi loufoque, attendu depuis plusieurs semaines, a été organisé par un bar de la ville : le Fût Chantant. Il a eu lieu en marge du festival de musique Art Rock, qui faisait son retour après deux ans d’absence dû à la pandémie.



La chenille a démarré à 15h15 pétantes. La personne en tête du cortège, Arnaud, alias "la Nadine", déguisé en licorne, s’est frayé un passage parmi les centaines de Briochins et de festivaliers regroupés pour l’occasion. La chaîne humaine est très rapidement devenue un mille-pattes géant, qui a tracé un joli lacet de presque trois kilomètres dans le centre-ville, au son d’une playlist festive.

Record pulvérisé

Le comptage final s'est fait à l’arrivée, lors du passage de la chenille sous le porche du Fût Chantant. Et on peut dire que le défi a été largement relevé ! 1.338 fêtards ont défilé, bien accrochés par la taille.

Les organisateurs comptent envoyer, dès aujourd’hui, des vidéos de cette chenille et les conditions du comptage au Guinness Book des Records, pour essayer de l’homologuer de manière officielle.

Quoi qu’il en soit, les organisateurs avaient promis, selon nos confrères de Ouest-France, d’apposer une plaque commémorative à l’entrée de la ville si le record était battu. Une idée qui a amusé le maire de la ville Hervé Guihard, qui a lui-même participé à l’évènement. Fier de cet exploit, il a promis de se pencher sur cette proposition.

