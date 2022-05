Coronavirus : une étude novatrice pour analyser l'état psychologique des plus jeunes

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'état psychologique ainsi que l'impact de cette crise sur le moral des plus jeunes a souvent été un débat de société. Pour la première fois, une étude va être menée jusqu'aux vacances scolaires et ce sont près de 30.000 enfants âgés de 3 à 11 ans qui seront interrogés.

Mais la force et la particularité de cette étude, c'est bien le fait que ces enfants seront directement interrogés : "Des enquêteurs viennent en classe et distribuent des tablettes à tous les enfants. L'enfant choisit ensuite un petit avatar qui lui ressemble. La question est écrite et également lue dans un casque. Enfin, une image représentant la question apparaît", nous détaille Stéphanie Monnier-Besnard, cheffe du projet chez Santé Publique France. "Il suffit ensuite de cliquer sur la tablette pour répondre par oui ou par non ou alors en indiquant une fréquence".

Les questions qui sont posées aux enfants englobent plusieurs sujets et peuvent être tournées de différentes manières. Voici deux exemples de questions posées : l'enfant a-t-il peur d'être séparé de ses parents ? S'inquiète-t-il de son apparence ?

En maternelle, seuls les parents et les enseignants vont répondre, tandis qu'à partir du CP, les élèves répondront eux-mêmes.

Le but de cette étude est aussi de faire un croisement entre les réponses des enseignants, des élèves ainsi que des parents. Pour ces derniers, les questionnaires sont calibrés pour durer 30 minutes, tandis que ceux qui devront être remplis par l'enseignant, qui devra par ailleurs répondre à des questions sur chacun de ses élèves, ne devraient pas excéder les trois minutes.