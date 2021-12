Coronavirus : un cluster dans le Jura après des soirées cancoillotte et Beaujolais

Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

Toutes les précautions sanitaires avaient pourtant été respectées. À Chissey-sur-Loue, un petit village de 320 âmes situé dans le Jura, un tiers des habitants ont été testés positifs au coronavirus le mois dernier après plusieurs soirées. Malgré le masque, le vaccin et le passe sanitaires, les événements cancoillotte et beaujolais nouveau, puis un anniversaire, ont fait exploser le nombre de cas.

Au total, une bonne centaine d'habitants ont contracté la maladie, comme Michelle, 85 ans. "J'étais fatiguée, puis je me suis mise à tousser. J'ai passé huit à dix jours au lit, j'avais l'impression que c'était une grippe", explique-t-elle au micro de RTL. Vaccinée, comme l'ensemble des participants, elle n'a heureusement pas contracté de forme grave du coronavirus.

Denise, elle, ne regrette rien. "Je suis contente d'y être allée. Voilà deux ans qu'on ne faisait rien du tout et là tout le monde était content : les gens étaient heureux, ils chantaient et dansaient. On a vu que les gens se sont vraiment défoulés", raconte la femme de 84 ans qui est tout de même soulagée d'être sortie de cette situation et "espère que ça ne recommencera pas".