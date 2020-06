publié le 10/06/2020 à 13:35

L'épidémie de coronavirus, le confinement et le chômage partiel ont plongé plusieurs foyers dans de profondes difficultés financières. Beaucoup de personnes se sont tournées vers leur banque ou assurance pour trouver des solutions. Mais les caisses de retraite aussi peuvent leur venir en aide.

Plusieurs organismes ont ainsi décidé de mettre en place des aides exceptionnelles pour soutenir leurs salariés cotisants les plus en difficulté. Pour certaines, il n'y a aucune démarche à faire, pour d'autres, il faut faire les démarches et justifier ses difficultés.

L'Agirc-Arrco, caisse de retraite complémentaire des salariés du privé et des dirigeants salariés, a ainsi annoncé une aide financière d'urgence d'un montant maximum de 1.500 euros (selon la situation de l'individu). À noter qu'Agirc-Arrco a aussi proposé des aides à ses retraités les plus fragiles, et notamment une aide aux courses pour les plus de 70 ans.

Jusqu'à 1.250 euros pour les indépendants

La caisse de retraite complémentaire des indépendants (RCI) a de son côté fixé le montant maximum de son aide exceptionnelle à 1.250 euros. Le montant sera calculé en fonction du niveau de cotisation, et versé automatiquement par l'Urssaf, à condition d'avoir cotisé entre le 1er janvier 2019 et le 15 mars 2020.

Professions libérales, notaires, avocats, dentistes, vétérinaires et micro-entrepreneurs peuvent également bénéficier d'une aide spéciale, en fonction de leur perte de revenus due au confinement et plus globalement en fonction de leurs difficultés financières.