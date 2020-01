Daniel Moquet signe vos allées recrute des apprentis ouvriers

publié le 14/01/2020 à 11:01

Avec plus de 220 entreprises en France, le réseau « Daniel Moquet Signe Vos Allées » est LE leader des entrepreneurs paysagistes franchisés dans l’Hexagone. Depuis près de 40 ans, Daniel Moquet et son équipe mettent tout en œuvre pour redonner un second souffle aux extérieurs des particuliers en aménageant leurs allées, leurs cours et leurs terrasses. Et ils sont nombreux à nous faire confiance : chaque année, notre réseau, qui compte plus de 700 salariés et 200 apprentis répartis dans toute la France – mais aussi en Belgique et en Allemagne –, réalise plus de 10 000 chantiers par an. Avec, à chaque fois, un même objectif : l’entière satisfaction de nos clients. Vous avez envie de participer à une aventure familiale et travailler aux côtés de personnes qui prendront soin de vous ? Rejoignez-nous !

Devenez apprenti !

Dans le réseau « Daniel Moquet signe vos allées », la compétence, le plaisir, le respect et la simplicité sont les 4 principales valeurs portées par l’ensemble de nos équipes. Et si la première d’entre elle s’acquiert généralement avec l’expérience, elle peut également l’être par l’apprentissage. Chez nous, un apprenti sur deux est embauché à la fin de son cursus ! Comme Donovan, 22 ans, qui après un CAP paysagiste effectué dans notre réseau à Vannes (56), a enchainé avec un bac pro « Aménagement Paysager ». Aujourd’hui, il est en CDI. Vivien, 30 ans, a pour sa part fait un BTS « Aménagement Paysager » dans notre entreprise de Clermont-Ferrand (63). « À la fin de mon apprentissage, mon patron n’a pas pu m’embaucher mais m’a recommandé auprès des autres entreprises du réseau Daniel Moquet. Aujourd’hui, je suis chef d’équipe ! »

On pourrait aussi vous parler de Maxime, 27 ans, qui est entré chez nous alors qu’il avait à peine 16 ans. « Au fur et à mesure de mon apprentissage, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c’était le contact avec les clients. J’ai donc fait un BTS Négociation Relation Client et, aujourd’hui, je suis technico-commercial. » Autant d’exemples qui démontrent que l’apprentissage avec Daniel Moquet, c’est la possibilité de choisir un métier complet, créatif et enrichissant au sein d’un réseau bienveillant qui favorise la mobilité. Ce qui a pour conséquence de multiplier vos chances de construire votre parcours professionnel.

380 postes d’apprentis Paysagiste sont à actuellement à pourvoir dans le réseau « Daniel Moquet signe vos allées ». Dépêchez-vous de postuler !

Devenez Ouvrier Paysagiste-Minéral chez Daniel Moquet

Devenir Ouvrier Paysagiste-Minéral dans le réseau « Daniel Moquet signe vos allées », c’est la garantie de pouvoir exercer un métier passionnant et jamais ennuyant : chaque jour, les chantiers sont différents ! Entrer dans la famille Daniel Moquet, c’est également l’opportunité d’être quotidiennement en contact avec une clientèle de particuliers exigeante mais qui saura toujours vous remercier pour le travail bien fait.

En nous rejoignant, vous évoluerez dans un réseau où la culture de l’innovation est constamment mise en avant. Chacun de nos collaborateurs est encouragé à exprimer ses opinions et à défendre ses points de vue. Chez nous, toutes les bonnes idées sont les bienvenues ! En nous appuyant ainsi sur l’intelligence collective, nous mettons régulièrement en place des techniques qui facilitent le travail et améliorent le quotidien de tous sur les chantiers. Dans le même temps, nous développons nos propres produits pour être toujours en avance sur notre marché et ainsi proposer à nos clients des aménagements uniques et clés en main.

Vous avez envie d’apprendre un métier passionnant ? Vous avez l’esprit d’équipe entre collègues et souhaitez partager votre expérience acquise en paysagisme ? Vous avez le sens de l'esthétisme, êtes précis dans votre travail et en garantissez la qualité ? Enfin, vous avez le goût du contact client, êtes autonome et avez l’esprit d’initiative ? 350 postes d’ouvriers Paysagiste-Minéral et 380 postes d’apprentis paysagiste sont actuellement à pourvoir dans le réseau « Daniel Moquet signe vos allées ». Dépêchez-vous de postuler ! Nous recherchons des profils de formation Bac Professionnel, Brevet Professionnel ou BTS Aménagements Paysagers en alternance, mais aussi des personnes ayant déjà eu une première expérience dans le domaine ou alors en reconversion professionnelle. Il faut savoir que le réseau dispense des formations initiales et en continu.

Comme au sein d’une famille, vous entrerez dans un réseau qui fait grandir ses membres, les soutient au quotidien et leur permet d’évoluer. Travailler dans une entreprise « Daniel Moquet signe vos allées », c’est la possibilité de construire une carrière. Vous n’êtes pas simplement embauché pour le poste auquel vous avez postulé : vous pourrez, si vous le souhaitez, évoluer au sein de l’entreprise et du réseau.

Ne laisser pas passer votre chance !