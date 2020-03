Coronavirus : les vols pour Mayotte suspendus, réduits pour La Réunion

publié le 28/03/2020 à 22:15

Le 28 mars, le gouvernement a annoncé qu'il allait suspendre tous les vols à destination ou en provenance de Mayotte, et à réduire les liaisons entre l'île de la Réunion et la métropole à trois par semaine.

Une "continuité minimale" des liaisons aériennes entre Mayotte et La Réunion sera mise en place pour ravitailler Mayotte en produits sanitaires et alimentaires, permettre les rapatriements et évacuations urgentes et les renforts de personnel soignant, ont indiqué le secrétaire d'État aux Transports et la ministre des Outre-mer dans un communiqué.

Les liaisons aériennes avec la Martinique, Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Saint Martin et Saint-Barthélemy étaient déjà fortement réduites depuis le 23 mars. Les déplacements entre ces îles sont également interdits sauf dérogation pour des motifs "impérieux d'ordre personnel ou familial", de "santé relevant de l'urgence" ou "professionnel ne pouvant être différé".