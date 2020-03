publié le 28/03/2020 à 05:55

Coronavirus : comment ne pas tomber dans le panneau des arnaques ?

Invité : Jean-Michel Décugis, grand reporter police/justice au Parisien - Aujourd'hui en France



Courses : quelles précautions prendre en pleine épidémie ?

Invité : Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro

Cuisine : comment sublimer nos boîtes de conserves ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur, journaliste. Auteure de Antigaspi (Editions Flammarion)

Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !



