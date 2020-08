publié le 23/08/2020 à 11:58

Direction la Bretagne ce dimanche 23 août au matin à Retiers, en Ille-et-Vilaine, avec le GIR7, le groupement inter-établissements de réflexion. Vincent Rousselet préside l'association des directeurs d'Ehpad public autonomes et est directeur d'un Ehpad.

"Le GIR7 est une association qui regoupe 35 Ehpad du Grand-Ouest donc ça représente à peu près 3.500 résidents et un peu de moins de professionnels", assure Vincent Rousselet. Il explique avoir éprouvé le besoin, "il y a une quinzaine d'années, de nous regrouper en association". Le "premier objectif est d'avoir des réflexions en commun quant à l'actualité et au devenir des personnes âgées", selon le président du GIR7.

Le deuxième objectif est "plus pragmatique" est d'avoir des "démarches communes sur les fournitures de biens, de services ou les formations des professionnels". Face à la crise sanitaire, les difficultés ont d'abord été matérielles. "Nous on n'a pas eu de masque entre le début de la crise et le 25 mars". Le président du GIR7 évoque également "la précocité du confinement dans les Ehpad". "Il faut toujours trouver une ligne de crête entre la sécurité, d'un part, et la liberté et la qualité de vie", assure-t-il.

"C'est une période qui a été très difficile pour les soignants" également. Vincent Rousselet explique des crédits ont été utilisés pour un suivi psychologique. "Les professionnels ont été formidables pendant le Covid", iniste-t-il.