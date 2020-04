Coronavirus : "Il est sain de contester le gouvernement", dit Denis Olivennes sur RTL

publié le 02/04/2020 à 20:06

Face aux nombreux débats et contestations autour de la manière dont le gouvernement gère l'épidémie de coronavirus, Denis Olivennes, auteur de l'essai Le délicieux malheur français, aux éditions Albin Michel, ne s'étonne pas et trouve ça "sain".

"Il ne faut pas imaginer que les périodes de guerre sont des périodes d'unanimité. À chaque guerre, la France s'est déchirée sur la bonne stratégie, la bonne tactique. L'unité nationale se réécrit après coup. Il est sain de contester le gouvernement, que les experts se disputent, c'est ce qui permet de faire des choix moins bêtes et ce qui fait que les démocraties sont supérieures", a-t-il déclaré au micro de RTL Soir.

Denis Olivennes a également déclaré que cette épidémie révélait notre égoïsme, ce "travers français". "On est une profondément individualiste et les moments de crise accélèrent les égoïsmes (...). On voit que partout on cherche des tests, des vaccins, des masques, et nous on cherche des coupables", a-t-il déclaré.

Enfin, Denis Olivennes s'est dit "positif" quant à l'avenir du pays une fois que l'épidémie sera derrière lui. "Historiquement, on voit que les périodes les plus fastes ont lieu après les guerres. Aux périodes de grandes crises succèdent des périodes d'allégresse, de célébration de la vie", a-t-il affirmé, tout en suggérant à tous d'être "attentif" face à un certain nombre de thème du populisme qui pourraient émerger.