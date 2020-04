iStock / Getty Images Plus

Coronavirus et confinement : un questionnaire en ligne pour créer un récit national

publié le 07/04/2020 à 11:27

Comment vivez-vous votre confinement ? Que ressentez- vous ? Si vous souhaitez vous exprimer, Antoine Brachet, directeur de Bluenove, propose en partenariat avec RTL un grand questionnaire à l'intention des Français. Le directeur de la société de technologie et de conseil en intelligence collective a créé un questionnaire disponible à l'adresse nosnouvellesvies.com. Ce dernier est constitué en deux parties.

La première consiste à répondre à sept questions. Parmi elles, par exemple : "les sentiments, émotions qu'on ressent le plus fortement en confinement", ou encore "ce qu'on a perdu en confinement, ce qui nous manque le plus". Puis, après avoir répondu à ces questions, Antoine Brachet invite les participants à "poser un récit de vie".

Avec les données qu'il a pour l'instant recueillies, Antoine Brachet visualise trois formes de récit. Une autour de l'incertitude et de l'angoisse. "Beaucoup de personnes s'interrogent sur leur utilité sociale dans cette période", explique-t-il. Il y a aussi un récit de créativité : "Comment peut-on tirer profit de cette période pour porter un nouveau regard sur le monde", et, enfin, un récit autour de la solidarité.

"On pense qu'on peut créer ou contribuer à créer un grand récit national qui peut être une forme de trésor. Ce que chacun d'entre nous est en train de vivre, c'est une période extraordinaire et on voudrait pouvoir garder cette trace là", conclut Antoine Brachet.