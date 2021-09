Aimer comme on a été aimé

Anne doit-elle parler à son frère de ses enfants non reconnus ?

Le frère d'Anne n'a pas reconnu ses deux premiers enfants. Ils ont aujourd'hui une trentaine d'années. Anne est très proche d'eux. N'ayant pas d'enfant, elle se pose la question de sa succession et souhaite les faire apparaitre dans son testament. Mais doit-elle en parler au préalable à son frère ?

Alain a été marié 3 fois. Et il est en instance de divorce pour la troisième fois. Il ne sais pour quelle raison, il se lasse très vite dans ses relations. Il pense que cela vient du rejet de ses parents et plus particulièrement de sa mère.

Anne n'a jamais connu le sentiment d'amour. Elle n'a d'ailleurs jamais été en couple et dit ne pas être capable de ressentir les sentiments chez de l'autre. Elle a en revanche totalement investi sa vie professionnelle. Enfant, Anne a été très protégée par ses parents, peut-être trop.

A 18 ans, la fille de Déborah vient de s'envoler à l'autre bout de l'Europe pour faire ses études. Un déchirement pour Déborah, maman poule, qui a beaucoup pleuré depuis son départ.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

