Comment se remettre d'un amour à sens unique ?

Craquer pour son collègue, réaliser que l'on est amoureux de son/sa meilleur(e) ami(e), avoir eu le coup de foudre pour une histoire d'un soir, s'éprendre de son partenaire alors qu'il souhaite vivre une relation sans attaches : l'amour non réciproque est subi et fait mal. Refus de voir et d'accepter la réalité, entretien de l'espoir, incapacité à "désaimer" : il est intéressant de se demander pourquoi l'on est confronté à cette situation afin de pouvoir s'en extraire et laisser la place à une personne qui vous aimera en retour. Comment aller de l'avant ?

Invités

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, auteur de Je fantasme donc je suis ! qui sortira le 26 avril (Editions Eyrolles)

- Béatrice Copper-Royer, psychologue et auteure avec Marie Guyot de Quand l'amour emprisonne (Editions Albin Michel)

Quand l'amour emprisonne

