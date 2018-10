Comment prendre la route des vacances en toute sécurité ?

publié le 05/07/2018 à 07:00

Plus de 600 personnes ont trouvé la mort sur la route lors de la période estivale de 2017. Somnolence, taux d'alcoolémie élevé, utilisation du smartphone, priorité non respectée, excès de vitesse, long trajet, vérification de la voiture... : nos comportements peuvent présenter des risques non négligeables. En effet, 35% des Français conduisent par exemple pendant 4 ou 5 heures non-stop, 50% en se sentant fatigués et 28% reconnaissent prendre le volant après avoir bu 2 verres. Quels bons réflexes adopter ?





Invités

- Régis Chomel-de-Jarnieu, Président de l'AFPC (Association Française de Prévention des Comportements sur la route)

- Jean-Pascal Assailly, psychologue, chercheur en sécurité routière à l'IFSTTAR, membre du comité des experts du CNSR, auteur de Homo automobilis ou l'humanité routière (Editions Imago)

