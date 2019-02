Comment détecter les premiers signes du surmenage ?

publié le 13/11/2018 à 07:00

L’époque est à la suractivité, on est sur tous les fronts, il n'existe plus de frontière entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Résultat : notre santé physique et mentale sont mises à rude épreuve... Et si on ne prend pas le temps de souffler un peu, de ralentir, de prendre du temps pour soi, de tout simplement se poser et se reposer, cet état de fatigue intense qu'est le surmenage peut rapidement se transformer en burn out... Risquons-nous tous le surmenage ? Comment enrayer cette machine infernale ?

Invités

-Aurelia Schneider, psychiatre, auteur de La charge mentale des femmes... et celles des hommes : mieux la détecter pour prévenir le burn out (Editions Larousse)

-Guillaume Thouvenel, coach de dirigeants et de leurs équipes

La charge mentale des femmes

