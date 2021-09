Coeur et sexe : une relation complexe

Suite au comportement violent de son mari, Sarah a réussi à lui dire, il y a 1 an, qu'elle souhaitait se séparer. Depuis cette annonce, son mari et ses deux garçons sont de plus en plus insultants et dégradants. Quelle attitude Sarah doit-elle adopter pour préserver sa petite dernière de 10 ans de cette violence ?

Maxime est célibataire et fait des rencontres. Sexuellement, tout va très bien. Il s'est épris d'une collègue de travail. Après quelques rendez-vous intimes avec cette dernière, Maxime n'a toujours pas réussi à passer à l'acte à cause de pannes. Comment cela se fait-il et comment y remédier ?

Olivier est libertin. Depuis un an, il rencontre des problèmes d'érection. Il pense que c'est à cause d'un problème médical et la potentielle gravité de cette raison l'angoisse énormément. Une angoisse exacerbée par l'impossibilité de vivre sa vie sexuelle comme il le souhaiterait.

Sabrina n'a pas vu son père depuis près de 40 ans. Elle vient seulement de le retrouver alors qu'il a un cancer. Alors qu'elle pensait avoir fait le deuil de cette relation, Sabrina est submergée par cette situation qu'elle a du mal à gérer.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

