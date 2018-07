Drogues : le nombre d'intoxications à la cocaïne augmente en France

publié le 26/01/2018 à 11:55

C'est une bouffe entre copains comme tant d'autres. Deux gars, deux filles, trentenaires plutôt bobos, verres de vin à la main. Sur le bar, il y a un bol de guacamole... Et dix rails de cocaïne.



Un coup de rouge, un rail de blanche.Trois heures plus tard, il n'y a plus rien. Alors il faut s'approvisionner. C'est un vendredi soir, il est minuit passé. L'heure de pointe pour les dealers. Mais la petite bande réussit à se faire livrer comme on se fait livrer un repas, et vraiment la comparaison n'est pas abusive.

Les quatre amis racontent: "Parfois la drogue est fournie par un livreur de pizza ou de sushis qui arrondit ses fins de mois comme ça. Ça peut être aussi un chauffeur de VTC, la boîte à gants pleine de poudre."

Certains dealers font payer avec un terminal de carte bancaire. Il y a même des soldes, un service après-vente. Un jeune exhibe un SMS surréaliste : "Le jour de grande affluence, les commandes inférieures à 100 euros ne seront plus traitées".



La coke est devenue un business comme un autre. Elle est de plus en plus pure et le nombre d'overdoses et de décès explose. Au cours de cette soirée entre amis, les filles auront pris cinq rails chacune, les garçons une dizaine. Dossier complet à lire dans Le Parisien.

Les exorcistes sont de plus en plus sollicités

Le journal La Croix consacre un reportage sur les exorcistes. Dans sa sacristie à Orléans, le père Jean reçoit en moyenne deux personnes par jour.



Pas forcément des gens qui se croient possédés par le diable, mais plutôt ce qu'il appelle "un condensé des maux de notre société: chômage, solitude, violence, comportements addictifs... La coke peut-être". Mais le père Jean évoque surtout les ravages de l'accoutumance à la pornographie. Le secret de la confession n'est pas un vain mot, il n'en dira pas plus.



La plupart des cas se règlent sans le rite des prières de délivrance du diable. Ce n'est pas tant le diable qui est à l'oeuvre, c'est la souffrance. Le père Jean travaille avec des laïcs. Des médecins, des psychiatres, des religieux... Ses ouailles, il tente surtout de les sortir de leur isolement et de les ramener à la foi. Mais la concurrence est rude. Il y a les pratiques de spiritisme, très répandues chez les ados.



La magie noire, certaines médecines parallèles, les voyants, les marabouts, les guérisseurs... tous très présents sur le Net. Pour le diocèse, ils favorisent l'action du diable. Il y a même de faux prêtres. De vrais exorcistes, on en compte une centaine en France. Un par diocèse. Pas de diplôme, mais une formation permanente tous les deux ans.



Vanessa Paradis va se marier

C'est VSD qui a décroché ce scoop. L'heureux élu, c'est celui qui ne la quitte plus depuis l'automne 2016 : Samuel Benchetritt. Lui, il a déjà été marié avec Marie Trintignant. Ils ont eu un fils ensemble avant qu'elle ne tombe fatalement amoureuse de Bertrand Cantat.



Samuel Bechetritt a également été le compagnon d'Anna Mouglalis, que l'on peut voir actuellement dans Baron Noir sur Canal Plus. Et qui a eu une relation avec Benjamin Biolay, qui était alors avec... Vanessa Paradis, vous me suivez?



Pour la chanteuse de 45 ans, ce sera un premier mariage. Elle a eu deux enfants avec Johnny Depp : Lily Rose, l'égérie de Chanel, et Jack. 14 ans de vie commune mais ils ne se sont jamais mariés. Et l'acteur américain l'a finalement quittée pour la jeune et ambitieuse Amber Heard.



Bref, ce sont deux cabossés de la vie qui vont s'unir le 19 juillet dans une villa sur l’île de Ré. Un bijou de 900 mètres carrés entouré de marais, d'oiseaux et de dunes et avec le bruit de l'océan pour toute musique. Ils y ont passé leurs vacances l'été dernier avec toute la tribu.



Le père de Vanessa s'est éteint en septembre. Elle a vu ses parents s'aimer jusqu'au bout, et apparemment elle veut marcher sur leurs traces.

Hergé s'est-il inspiré des pamphlets de Céline ?

Une histoire puisée aussi dans VSD, dans la présentation d'un livre sur l'oeuvre d'Hergé "Tintin le diable et le Bon Dieu". Il y est largement question du capitaine Haddock, marin d'eau douce qui n'en boit pas beaucoup et de sa logorrhée infernale, ses déluges d'injures qui ont fait sa gloire. "Concentré de moule à gaufre", "Bougre d'extrait de crétin des Alpes", "Bayadère de carnaval"...



Eh bien figurez-vous que dans ce livre signé Ben Garcia, on peut lire qu'Hergé n'a peut-être pas tout inventé.



14 des 35 expressions employées par Haddock dans Le Crabe aux Pinces d'Or se trouveraient déjà dans Bagatelle pour un massacre. Et si ce titre vous dit quelque chose, c'est que c'est l'un des pamphlets antisémites de Céline, dont la publication a tant fait parler ces dernières semaines.

Vrai ou faux, qu'est-ce que la réalité ?

Les fake news, c'est le thème du Magazine Le 1 cette semaine. Mais oui au fond, qu'est-ce que la réalité ?



Un auteur s'interroge : "Après 30 romans et plus d'une centaine de nouvelles, je n'ai toujours pas compris. Mais le problème est bien réel, car nous vivons aujourd'hui dans une société où des réalités trompeuses sont fabriquées par les médias, les gouvernements, les multinationales. Et il existe du matériel électronique pour insérer ces pseudos mondes dans la tête du lecteur, du spectateur, de l'éditeur."



Il poursuit : "Je me méfie de leur pouvoir, car le bombardement de pseudos réalités produit très vite des humains inauthentiques et falsifiés. Des réalités truquées ne peuvent créer que des êtres humains truqués. On obtient donc de faux êtres humains, inventant de fausses réalités et les colportant à d'autres faux êtres humains. C'est simplement une version grand modèle de Disneyland".



Ce texte, il est signé Philip K Dick, pape de la science-fiction et auteur notamment de Bladerunner, Total recall et Minority report. Il a été écrit en 1978. À l'époque déjà, on nous jetait de la poudre aux yeux.