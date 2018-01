"Fake news" : 8 Français sur 10 croient au moins en une théorie du complot

publié le 08/01/2018 à 12:06

En plein débat sur les "fake news", c'est un chiffre qui marque les esprits. Selon une enquête réalisée par la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, près de 8 Français sur 10 (79%) croiraient au moins en une "théorie complotiste". Ils sont même 25% à croire à plus de cinq théories du complot.



"Le plus inquiétant dans cette étude, c'est de voir que c'est un phénomène majeur", réagit Rudy Reichstadt, fondateur de Conspiracy Watch, auprès de France Info qui révèle les chiffres de cette enquête.

Pour obtenir ces résultats les chercheurs se sont penchés sur les théories du complot qui circulent régulièrement en France. Parmi elles : "Le ministère de la Santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins" (55% des sondés y souscrivent), "la CIA est impliquée dans l'assassinat du président [américain] John F. Kennedy" (54%) ou encore "les groupes terroristes jihadistes comme Al-Qaïda ou Daech sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux" (31%).

L'enquête dévoile également une forte tendance : les théories du complot ont davantage de succès chez les jeunes. "Les moins de 35 ans sont ainsi deux fois plus nombreux à adhérer à au moins sept théories du complot que les plus de 35 ans (21%, contre 11%)", note France Info.



Un succès du complotisme qui semble aller de paire avec une perte de confiance dans les médias : "36% des Français estiment que les médias sont largement soumis aux pressions du pouvoir politique et de l'argent, que leur marge de manœuvre est limitée et qu'ils ne peuvent pas traiter comme ils le voudraient certains sujets".