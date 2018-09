publié le 26/09/2018 à 06:14

Cette récompense fait un peu sourire les associations de protection de l'environnement. C'est vrai : Emmanuel Macron a montré ses poings quand Donald Trump a quitté l'Accord climat, il lui a tenu tête en prononçant le "Make our planet great again" ("Faisons que notre planète soit grande à nouveau").



Le président français a organisé, il y a un an, le premier sommet du climat qui mélange des chefs d'État et des grandes entreprises qui se sont engagées à faire plein de choses pour moins polluer. Très bien !

Après il y a les résultats en France. Et là, disent les ONG de l'environnement, ça ne mérite pas pour l'instant le titre de "champion de la Terre". En 2017, les émissions de gaz à effet de serre ont grimpé en France. Selon un rapport tout récent du Réseau Action Climat, nous avons pollué largement au-delà de ce qui est pourtant désormais prévu dans la loi.

Hollande un brin vexé

Certes Emmanuel Macron va faire fermer en France les dernières centrales à charbon. C'est une belle action contre le climat. Mais d'un autre côté, la France finance en ce moment une mine de charbon en Allemagne. La Caisse des Dépôts investit dans l'entreprise qui compte agrandir la mine, et pour cela couper une forêt millénaire.



François Hollande, qui lui a organisé le Sommet de Paris et fait signer l'accord sur le climat par 196 pays, un peu vexé quand même, déclarait lundi 24 septembre à nos confrères du Quotidien : "Il y a les champions de la Terre et ceux que l'Histoire retiendra".