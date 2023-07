Charleville-Mézières : un conseiller municipal sort une chanson pour promouvoir les Ardennes

La chanson s’appelle tout simplement Les Ardennes. En deux jours, elle a dépassé les 3.000 vues sur YouTube, mais elle a surtout été relayée par les médias locaux et commence à faire parler d’elle au-delà des frontières du département.

Aziz Mebarki, 39 ans, est une personne engagée défendant les causes qui lui tiennent à cœur. "Dans la vie, je suis éducateur spécialisé dans un foyer d'urgence. Je suis également président d'une association, Clan Vigipirap, dont le but est de promouvoir la musique et les cultures urbaines." Et puis l'homme, né à Villers-Semeuse, et habitant depuis 13 ans à Charleville-Mézières, veut défaire les clichés qui collent à cette région. "Quand on pense aux Ardennes, on imagine la pluie, le mauvais temps. Je veux donner une bonne image de mon département, car je suis fier d'habiter ici."

Dans cette chanson, il parle "de son enfance, des cèpes, des myrtilles, de la chasse." En allant tourner son clip, "des souvenirs d'enfance" ont rejailli, "des endroits où j'allais avec mon père. Je pense à lui."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info