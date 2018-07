publié le 27/10/2016 à 20:29

Charles Hedrich a bouclé le 20 octobre dernier un tour de France de cinq mois un peu particulier. L'aventurier a effectué le premier tour de France à la rame, réalisé sur 3.000 kilomètres d'eau douce et salée. Le sportif, aventurier et ambassadeur de "Respectons la terre" a tenté cette expédition persuadé "que la France est le plus beau pays du monde". L'idée de réaliser une première en France, c'est "la cerise sur le gâteau".



"Je cherchais quelque chose d'original et je me suis aperçu que ce tour de France n'avait jamais été fait à la rame, donc je suis parti là-dessus", explique-t-il. Pour effectuer cette première, Charles Hedrich a utilisé ce que dans les affaires maritimes on appelle un "engin de plage mais qui est en réalité un bateau à rames". Ce n'est pas la première fois que l'aventurier utilise ce bateau, "c'est le rameur des glaces avec lequel j'ai passé 165 jours dans les glaces du Grand Nord", explique-t-il.

Pour dessiner son itinéraire, Charles Hedrich a "pris une carte de France et j'ai voulu que ce soit un tour de France dans la continuité du parcours sur l'eau. Donc je suis parti sur l'Est et après je suis redescendu jusqu'à la Méditerranée, coupé sur le Canal du Midi et je suis remonté jusqu'à la Baie de Somme".