Mesure-t-on l’impact de la pénibilité au travail ?

Soulever des poids, travailler à la chaîne, avoir des horaires décalés, rester debout, travailler en extérieur... : certains métiers sont particulièrement physiques et ont des conséquences sur la santé de ceux qui les exercent...A quels risques sont exposés les déménageurs, manutentionnaires, femmes de ménage, chauffeurs, agriculteurs... ? Se rend-on compte des difficultés auxquelles ils doivent vers face ? Est-il possible de se préserver ?

Invités

- Patrick Légeron, psychiatre, Fondateur du cabinet- "Stimulus" et co-auteur du rapport de l'Académie de Médecine sur le burn out (en 2016)

- Loïc Scoarnec, consultant en droit du travail (intervient régulièrement dans l'émission de Julien Courbet), Président-fondateur de l'Association "Harcèlement moral stop" et formateur pour les CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)

- Julien Paccaud, ostéopathe, conférencier, fondateur de "Ecologie du corps" et créateur du site : Soulager sa lombalgie

