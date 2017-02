Fiche de paie simplifiée : 9 salariés sur 10 l'approuvent

et Léa Stassinet

20/02/2017

C'est un essai en passe d'être transformé. Ce lundi 20 février à 11 heures, un rapport a été remis au gouvernement concernant l'expérimentation de la clarification des bulletins de paie. Principal enseignement de ce document que RTL a pu consulter, les salariés sont en grande partie satisfaits par ces nouvelles fiches de paie simplifiées.



L'expérience a été réalisée sur l'année 2016, pendant laquelle 10 entreprises pilotes ont testé ce bulletin de paie d'un nouveau genre, ce qui correspond à 100.000 salariés concernés. Ils ont ensuite répondu à une enquête BVA, et le résultat est sans appel : près de 9 salariés sur 10 approuvent ces nouvelles fiches de paie, qu'ils estiment lisibles et compréhensibles.

Les salariés veulent garder le noms de leurs mutuelles

Dans la liste des changements appréciés, la mise en avant des informations les plus importantes, la facilité à trouver une information, la compréhension du passage du salaire brut au salaire net, et celle du titre des rubriques et des libellés. En revanche, les personnes interrogées regrettent la suppression du nom des mutuelles, des retraites complémentaires ou encore des urssaf, soit tous les organismes auxquels les cotisations sont versées. Seuls 30% des salariés testés se sont dits satisfaits par ce changement.

Mais le bilan globalement très positif de cette expérimentation devrait rassurer toutes les entreprises qui auront l'obligation de mettre en place ce bulletin de paie simplifié dès le 1er janvier 2018. Permettant de faire tenir toutes les informations sur une seule page, il a déjà été généralisé aux entreprises de plus de 300 salariés le 1er janvier 2017.