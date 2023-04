CARTE - Quels sont les départements en alerte rouge aux pollens ?

La tempête Mathis ne va pas faire les affaires des personnes allergiques au bouleau. Si les quelques averses vont apporter un court répit à nos sinus, les vents qui balaieront les 3/4 nord de la France ce vendredi 31 mars vont accélérer la dispersion des pollens. Et le réseau national de surveillance aérobiologique voit rouge.

Le risque d'allergie est considéré comme "élevé" dans 32 départements et comme "moyen" dans tout le reste de la France. C'est dire ! Les départements les plus à risque sont l'Ain, l'Aisne, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, la Côte-d'Or, la Drôme, le Doubs, la Dordogne, le Gard, la Haute-Garonne, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, l'Hérault, le Jura, la Loire, la Nièvre, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Somme, le Tarn, le Var, le Vaucluse, Vosges, l'Yonne, ainsi que le Territoire de Belfort.

Carte du Risque d'Allergie aux Pollens au 31 mars 2023. Crédit : Réseau National de Surveillance Aérobiologique.

Dans le détail, le réseau national de surveillance aérobiologique explique que les pollens de charme, bouleaux et frêne sont les plus présents. De Toulouse à Toulon, on retrouve davantage de pollens de Cupressaceae-Taxaceae - en lien notamment avec la présence de cyprès. Et plus largement dans le Sud des pollens de platane. Sur les côtes et le pourtour méditerranéen, la faute revient aux graminées, aux chênes et aux pariétaires (urticacées).



