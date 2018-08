publié le 06/08/2018 à 12:10

Avec les fortes chaleurs et les appels répétés à bien s'hydrater, il est tentant de boire des litres et des litres d'eau. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, il est possible de boire trop d'eau, et cela peut avoir des conséquences gênantes.



Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a d'ailleurs annoncé dimanche 5 août que parmi les personnes âgées hospitalisées à cause de la canicule, 25% l'ont été à cause des hyponatrémies. C'est-à-dire que ces personnes avaient bu trop d'eau sans manger et se retrouvaient ainsi avec un excès d'eau dans le sang.

Il faut "boire beaucoup, mais manger aussi, et prendre du sel en même temps. Nous adapterons peut-être les messages dans les années qui viennent. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'à présent", a ainsi rappelé à la presse la ministre.



L'eau se consomme avec modération

Boire trop d'eau (à partir de 3 litres) peut en effet avoir des effets pervers. Selon Alexandra Murcier, nutritionniste et diététicienne contactée par RTL.fr, "trop boire peut entraîner une perte importante d'ions, de sodium et de potassium et créer ainsi un déséquilibre hydrique". Et, chose étonnante, une intoxication à l'eau est bel et bien possible, notamment pour les potomaniaques qui peuvent consommer une dizaine de litres d'eau par jour !



Les personnes âgées sont particulièrement sensibles, car elles perdent notamment la sensation de soif. "Elles ressentent pas le besoin de s'hydrater parce qu'elles ne transpirent pas", expliquait Jean-Louis San Marco, professeur de médecine, au micro de RTL. Elles se mettent donc à boire beaucoup d'une traite. Or, "il ne faut pas boire un demi-litre d'un seul coup", a poursuivi Jean-Louis San Marco. "Tant que vous serez exposé à la chaleur vous transpirerez et vous perdrez de l'eau, il faut donc boire régulièrement".



L'important est de savoir trouver le juste milieu. Pour savoir quelle quantité boire, compter 30 ml d'eau par kilo. À cela, il faut ajouter 0,5 litre par degré au-dessus de 38°C. Alexandra Murcier rappelle les règles de base : "il faut penser à boire avant d'avoir soif, car lorsqu'on a soif, cela signifie que l'on est déjà en situation de déshydratation ; manger des fruits et des légumes est important également ; pour les grands sportifs, ne pas hésiter à boire jusqu'à 3 litres d'eau avant, pendant et après l'activité physique".