Calais : un centre recueille des animaux marins échoués

publié le 15/10/2020 à 09:16

De nombreux animaux peuvent leur dire merci. À Calais, le centre de soins de la faune sauvage recueille des phoques et d'autres animaux marins pour les soigner avant de les relâcher dans leur milieu naturel. Ce dispositif est le seul de ce genre dans le nord de la France et ces soigneurs ont vu leur activité augmenter ces dernières années.

Depuis près de 10 ans, ce centre accueille de nombreux phoques, souvent des bébés, mais aussi d’autres espèces, comme des oiseaux ou des hérissons, échoués sur les plages du Nord. Quand un animal est secouru, il est d’abord placé en quarantaine, avant de rejoindre certains autres de ses confrères, dans un bassin.

Après quelques semaines de convalescence et des kilos en plus, Tof, Coquelicot, et Bleuet, trois jeunes phoques sont prêts à rejoindre leur véritable milieu naturel qu'est la mer. Yohan Demassieux, soigneur passionné, leur a donné leur dernier repas de poissons, avant qu'ils ne soient relâchés au grand large.

Un des bébés phoques recueilli au centre. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 14/10/2020 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Un des bébés phoques recueilli au centre. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Florent Dagbert, directeur du refuge. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Relâcher de 3 phoques sur la plage de Calais. Coquelicot, Tof et Bleuet sont prêts à reprendre la mer après leur convalescence. Avec Thomas Demassieux l'un des soigneurs. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Un des bébés phoques recueilli au centre. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Florent Dagbert, directeur du centre LPA de Calais en plein nourrissage. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 1 / 1 < > +

Ce centre a aussi un rôle d’informations auprès du public car, si les promeneurs se laissent souvent attendrir par ces espèces toujours plus nombreuses sur la Côte d’Opale ou en Baie de Somme, ces animaux restent sauvages rappelle Florent Dagbert, le directeur du centre.

> Des phoques relâchés sur la plage de Calais. Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Franck Antson / RTL | Date : 15/10/2020