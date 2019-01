Cahiers de doléances : Des similitudes entre les revendications de 1789 et 2018

et Joanna Wadel

publié le 15/01/2019 à 13:58

"2018/ 1789, même combat ?". Alors qu' Emmanuel Macron donne aujourd'hui le coup d'envoi du grand débat national dans l'Eure, l'hebdomadaire Le Courrier de l'Eure a retrouvé une revue publiée en 1989, qui analysait le contenu des fameux Cahiers de doléances de 1789, à l'occasion du Bicentenaire de la Révolution.



Et si la langue a changé, les préoccupations restent les mêmes qu'aujourd'hui. La question de la fiscalité est de loin celle qui revient le plus. Il y a ceux qui dénoncent une mauvaise répartition, ceux qui s'insurgent contre les privilèges fiscaux, ceux qui réclament l'abolition non pas des taxes sur l'essence, mais de la gabelle, cette taxe sur le sel.

Mais peut-on pour autant comparer 2018 à 1789 ? Pas tout à fait, répond ce matin l'historien Guy Lemarchand dans les colonnes de Paris Normandie. Aujourd'hui, précise l'expert, cette consultation est tellement fréquente qu'elle intéresse moins les citoyens, qui pensent que leur parole ne sera pas prise en compte.

Grand Bourthéroulde choisi comme panel représentatif à chaque élection

Le grand débat sera lancé à Grand Bourthéroulde. D'abord pour des raisons pratiques. C'est proche de l'autoroute, nous dit Pauline de Saint-Rémy sur RTL. Mais pas seulement. C'est ce qu'on découvre ce matin dans Ouest France. Avec un tiers de votants actifs, un tiers de jeunes et un tiers de retraités, la commune est choisie à chaque élection comme panel représentatif par l’institut Ipsos.



Autre élément qui a sans doute pesé dans ce choix, la place de la voiture dans le quotidien des Thérouldebourgeois, les habitants de Grand Bourgthéroulde. La question de la mobilité, celle de la taxe carbone, mais aussi des 80km /h sont, explique le maire, parmi les plus citées dans les cahier de doléances, qu'il remettra cet après midi au chef de l'État.