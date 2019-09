publié le 05/09/2019 à 18:24

Un recyclage particulièrement morbide. Selon l'association 60 millions de consommateurs, certains crématoriums récupèrent les dents en or et les métaux précieux sur les corps des défunts. L'argent collecté est parfois versé à des fonds de solidarité pour aider les familles dans le besoin à payer les obsèques de leurs proches, mais la plupart du temps il finit dans les poches des crématoriums.

Un système loin d'être généralisé selon Richard Féret, directeur général délégué de la confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie. Après crémation, "il peut dans certains cas subsister des éléments métalliques - précieux ou non - et qui sont considérés en accord avec le code de l'environnement comme des déchets", reconnaît-il. Et parmi ces "déchets", "les amalgames dentaires en or ne sont plus pratiqués depuis des décennies".

Il cite les exemples de deux leaders du milieu, OGF et Funécap, qui ont chacun une fondation. "Ces deux fondations ont la charge de la valorisation de ces 'déchets' et l'argent ne transite jamais par les crématoriums et les fonds sont remis à des associations caritatives. Cela concerne quelques milliers d'euros par an". Tout en reconnaissant les difficultés que cela entraînerait, Richard Féret se dit néanmoins favorable à ce que l'on remette ces reliquats aux familles des défunts.