publié le 05/07/2018 à 17:48

Les élèves de troisième vont connaître les résultats du brevet des collèges, entre le vendredi 6 juillet et le mercredi 11 juillet. Les dates et heures de publication varient selon l'académie où est scolarisé le collégien.



Les élèves ont passé cinq épreuves les 28 et 29 juin : français, mathématiques, histoire-géographie et enseignement moral et civique, sciences et enfin un oral. L'élève obtient son brevet s'il a au moins 400 points sur 800, soit la moyenne.

Les résultats seront accessibles sur les sites internet des académies, via un portail qui regroupe tous les résultats des examens (brevet, bac, BTS...). Ils seront également affichés dans les centres d'examen.

"Les relevés de notes sont communiqués par le rectorat aux chefs d'établissement. Ces derniers les envoient à chaque candidat individuellement, à leur domicile, au plus tard le 11 juillet, selon un calendrier propre à chaque académie" indique le ministère de l'Éducation sur son site.





Toutes les informations sur la publication des résultats, académie par académie :



Aix-Marseille : mardi 10 juillet à partir de 16 heures.

Amiens : mercredi 11 juillet 2018 à partir de 17 heures.

Bordeaux : mardi 10 juillet.

Caen : mercredi 11 juillet à partir de 10 heures.

Corse : mercredi 11 juillet à partir de 10 heures.

Dijon : mardi 10 juillet, à partir de 10h30.

Grenoble : mercredi 11 juillet à partir de 16 heures.

Lille : mardi 10 juillet à partir de 15 heures.

Limoges : mardi 10 juillet à partir de 17 heures.

Lyon : mercredi 11 juillet dans l'après-midi.

Mayotte : lundi 9 juillet.

Montpellier : mercredi 11 juillet à partir de 10 heures.

Nantes : mardi 10 juillet.

Orléans-Tours : mercredi 11 juillet à partir de midi.

Reims : mercredi 11 juillet à partir de 14h30.

Strasbourg : mercredi 11 juillet à partir de 11 heures.

Toulouse : mercredi 11 juillet



Les dates et horaires des académies suivantes ne sont pas encore connus : Besançon, Clermont-Ferrand, Créteil, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Nancy-Metz, Nouvelle-Calédonie, Paris, Poitiers, Polynésie française, Rennes, la Réunion, Rouen, Versailles et Wallis-et-Futuna.



Les résultats seront accessibles au plus tard le 11 juillet.